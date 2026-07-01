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11:26, 1 июля 2026Россия

В Крыму ответили на новые угрозы Зеленского

Константинов назвал новые угрозы Зеленского частью информационной войны
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Глава крымского парламента Владимир Константинов ответил на новые угрозы президента Украины Владимира Зеленского, назвав их частью информационной войны. Слова российского политика приводит РИА Новости.

«Крым — Россия навсегда. В этих словах все сказано. А Зеленскому нужны красивые и пафосные заявления», — обозначил Константинов.

Политик добавил, что Зеленский часто делает подобные заявления, рассчитанные на украинскую аудиторию, в то время как российские войска наступают в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

Ранее на Украине заявили, что наносят удары по Крыму и новым регионам России якобы «для улучшения ситуации на фронте». Зеленский впоследствии утвердил 40-дневную операцию Службы безопасности Украины против России.

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