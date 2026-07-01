В Крыму ответили на новые угрозы Зеленского

Константинов назвал новые угрозы Зеленского частью информационной войны

Глава крымского парламента Владимир Константинов ответил на новые угрозы президента Украины Владимира Зеленского, назвав их частью информационной войны. Слова российского политика приводит РИА Новости.

«Крым — Россия навсегда. В этих словах все сказано. А Зеленскому нужны красивые и пафосные заявления», — обозначил Константинов.

Политик добавил, что Зеленский часто делает подобные заявления, рассчитанные на украинскую аудиторию, в то время как российские войска наступают в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

Ранее на Украине заявили, что наносят удары по Крыму и новым регионам России якобы «для улучшения ситуации на фронте». Зеленский впоследствии утвердил 40-дневную операцию Службы безопасности Украины против России.