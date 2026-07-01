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12:08, 1 июля 2026Экономика

В Москве нашли отрасли с самыми высокими зарплатами

РГ: В Москве самые высокие зарплаты оказались в страховой и финансовой деятельности
Кирилл Луцюк

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В I квартале 2026 года самые большие зарплаты в Москве платили занятым в финансовой и страховой деятельности. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

Оказалось, что люди, работающие в этих сегментах, получали чуть больше 402 тысяч рублей в месяц. В добыче полезных ископаемых речь шла о 354 тысячах рублей. На третьей позиции — IT-сфера. Там зарабатывали около 300 тысяч рублей.

Самые скромные оклады были зафиксированы в гостиничном и ресторанном бизнесе — всего 107 тысяч в месяц. В строительстве можно было рассчитывать на 150 тысяч в месяц. Почти такие же суммы зарабатывают в ЖКХ — водоснабжении, водоотведении, сборе и утилизации мусора. Что касается обрабатывающих производств, то там средний заработок достигал 168 тысяч рублей. В энергетике — 207 тысяч.

Ранее сообщалось, что в 2026 году средняя заработная плата жителя Москвы составила 219,6 тысячи рублей. Таким образом средняя заработная плата в столице России за пять лет увеличилась более чем на 103 тысячи рублей.

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