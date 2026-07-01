В регионах на Урале ввели режим беспилотной опасности

В Свердловской и Челябинской областях ввели режим беспилотной опасности

В Свердловской и Челябинской областях ввели режим беспилотной опасности. Об этом сообщили власти регионов на Урале.

Так, губернатор Свердловской области Денис Паслер отметил, что ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры.

Он предупредил. что в целях безопасности в регионе могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Паслер призвал жителей Свердловской области сохранять спокойствие и не подбирать с земли никаких обломков беспилотников.

В свою очередь правительство Челябинской области известило граждан в «Максе» о том, что возможны временные перебои в работе связи.

До этого стало известно, что на территории Московской области объявляли ракетную опасность. Людям рекомендовали оставаться в домах и не подходить близко к окнам. Тех, кого режим застал на улице, призывали укрыться в здании или подземном переходе.