В России допустили использование ВСУ новых истребителей для ударов по Крыму

Военный Дандыкин допустил использование ВСУ истребителей Gripen E для ударов по Крыму

Член экспертного совета организации «Офицеры России» капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин допустил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начнут использовать новые истребители производства Швеции Gripen E для ударов по Крыму и Новороссии. Своим мнением военный эксперт поделился с «Абзацем».

Специалист пояснил, что Gripen E считается легким многофункциональным истребителем. Он сопоставим по характеристикам с F-16, стоящим на вооружении у НАТО. Самолеты могут использоваться как носители ракетного и бомбового вооружения. При этом, как утверждает Дандыкин, характеристики шведского самолета во многом уступают российским Су-35 и Су-57.

По данным военного, Украина получит 16 истребителей. «Думаю, что они не первой свежести, потому что все равно Европа платит. Скорее всего, их будут использовать на юге: по Крыму, по Новороссии, включая, например, Харьковское или Запорожское направление», — предположил Дандыкин.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа назвал одной из причин атак ВСУ на Крым попытку дестабилизации внутри России.

30 июня губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил, что пожары охватили 28 гектаров лесов после уничтожения украинских беспилотников.

