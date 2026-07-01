Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:21, 1 июля 2026Россия

В России допустили использование ВСУ новых истребителей для ударов по Крыму

Военный Дандыкин допустил использование ВСУ истребителей Gripen E для ударов по Крыму
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: TT News Agency / Henrik Montgomery / Reuters

Член экспертного совета организации «Офицеры России» капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин допустил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начнут использовать новые истребители производства Швеции Gripen E для ударов по Крыму и Новороссии. Своим мнением военный эксперт поделился с «Абзацем».

Специалист пояснил, что Gripen E считается легким многофункциональным истребителем. Он сопоставим по характеристикам с F-16, стоящим на вооружении у НАТО. Самолеты могут использоваться как носители ракетного и бомбового вооружения. При этом, как утверждает Дандыкин, характеристики шведского самолета во многом уступают российским Су-35 и Су-57.

По данным военного, Украина получит 16 истребителей. «Думаю, что они не первой свежести, потому что все равно Европа платит. Скорее всего, их будут использовать на юге: по Крыму, по Новороссии, включая, например, Харьковское или Запорожское направление», — предположил Дандыкин.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа назвал одной из причин атак ВСУ на Крым попытку дестабилизации внутри России.

30 июня губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил, что пожары охватили 28 гектаров лесов после уничтожения украинских беспилотников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны сообщили о боестолкновении с ВСУ в Черном море

    Опубликовано доказательство обмана России Америкой

    Дачников попросили не пить воду из бочки на участке

    Бывшего главаря ОПГ «Центровые» захотели вернуть с передовой под суд

    Российская «Молния» атаковала цель без пилота

    Российские подростки на камеру облили сверстницу маслом и избили

    Российский школьник прилетел в другой регион на заработки и попал под следствие

    Россиян предупредили о схеме обмана наркокартелей при вылете со Шри-Ланки

    «АвтоВАЗ» запустил в производство модель с расширенной комплектацией

    «Банда Диспетчера» ответит за расправу над знакомым Билла Гейтса в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok