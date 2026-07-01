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18:13, 1 июля 2026Мир

В России призвали уничтожить страны Европы с ядерным оружием

Караганов: Если в странах Европы распространится ядерное оружие, то Россия их уничтожит
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kristina Konovalova / Shutterstock / Fotodom

Если в странах Европы распространится ядерное оружие, то Россия их уничтожит. Об этом заявил научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почетный председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов в ходе круглого стола «Стратегическая стабильность и стратегическое сдерживание в многополярном ядерном мире», передает корреспондент «Ленты.ру».

«Если в Европе пойдет распространение ядерного оружия, то Россия обязана взять на себя обязательства уничтожить те страны, в которых это ядерное оружие появится», — заявил исследователь.

По словам Караганова, это касается Германии, которая не должна стремиться к статусу самой сильной армии мира. Кроме того, о мыслях получить ядерное оружие должна отказаться и Финляндия. «Такая страна вообще не имеет права даже размышлять о том, чтобы иметь ядерное оружие и размещать его на своей территории», — подытожил он.

26 июня президент Финляндии Александр Стубб утвердил поправки к закону об атомной энергии. Теперь в документе указаны исключения, разрешающие ввозить ядерное оружие в целях военной обороны Финляндии, совместной обороны НАТО или в рамках иного оборонного сотрудничества.

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