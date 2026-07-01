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12:36, 1 июля 2026Бывший СССРЭксклюзив

В России высказались о проведении выборов на Украине в 2026 году

Депутат Колесник: Зеленский хочет провести выборы, пока его рейтинг растет
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский хочет успеть провести выборы, пока его конкуренты ослаблены, считает депутат Госдумы Андрей Колесник. В разговоре с «Лентой.ру» он обратил внимание, что главная цель украинского лидера — вернуть себе легитимность, которую он утратил, задержавшись у власти.

«Зеленскому сейчас нужно хотя бы декларировать, что будут проводиться выборы, потому что задержался он на месте президента Украины в нелегитимном варианте. Даже на Западе среди союзников уже идут прения, и все приходят к мнению, что надо вести выборы, чтобы руководитель Украины был легитимен», — сказал парламентарий.

По его словам, Зеленский хочет провернуть выборы быстро, пока конкуренты слабы. Сейчас, отмечает Колесник, удобный момент: всех более-менее серьезных претендентов устранили с политического поля. При этом депутат подчеркнул, что и нынешний рейтинг Зеленского далеко не гарантирует победу, а без фальсификаций на избирательных участках вряд ли обойдется.

Ранее сообщалось, что Зеленский на секретных переговорах обсуждал выборы главы государства уже в этом году. До этого стало известно, что украинский лидер провел секретную встречу в загородной резиденции с представителями правящей элиты. Стороны обсуждали дальнейшие планы конфигурации власти.

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