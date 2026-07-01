В офисе Немецкого футбольного союза прошли обыски из-за возможной коррупции на Евро-2024

В штаб-квартире Немецкого футбольного союза прошли обыски из-за возможной коррупции на Евро-2024. Об этом сообщает Bild.

Помимо офиса организации, обыски прошли в администрациях девяти городов, которые принимали матчи чемпионата Европы 2024 года: Гельзенкирхена, Дортмунда, Дюссельдорфа, Кельна, Гамбурга, Берлина, Франкфурта-на-Майне, Штутгарта и Мюнхена. В них приняли участие 150 следователей.

Расследование ведется в отношении двух человек, которых подозревают в незаконном распространении билетов на матчи Евро-2024 и получении услуг, связанных с рассылкой приглашений. Сумма предполагаемой взятки составила 2400 евро.

Ранее сборная Германии вылетела с ЧМ-2026. На стадии 1/16 финала она проиграла сборной Парагвая. Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти южноамериканская команда оказалась сильнее (4:3).