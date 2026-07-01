Ткаченко: Польша и Чехия усиливают давление на Украину из-за проявления нацизма

Возможные планы по лишению украинского лидера Владимира Зеленского ордена Белого льва в Чехии связаны с формированием в Восточной Европе новой субрегиональной политической линии на фоне кризиса в НАТО и Европейском союзе (ЕС). Об этом газете «Взгляд» заявил профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.

«В рамках этой повестки Польша и Чехия сверяют свои идеологические ценности с соседними государствами. В список не входит нацизм в любых проявлениях — соответствующие сигналы Прага и Варшава регулярно отправляют Киеву», — сказал эксперт.

При этом Ткаченко отметил, что власти Украины, как правило, не придают существенного значения подобным политическим сигналам, даже если они исходят от ключевых западных партнеров. «Ранее сигналы разной степени интенсивности Зеленскому отправляли президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон, а также другие европейские лидеры. Но Банковая остается глуха», — подчеркнул он.

Ранее депутаты парламента Чехии предложили лишить Зеленского ордена Белого льва. Представитель правящего движения SPD («Свобода и прямая демократия») Индржих Райхл отметил, что не считает возможным мириться с наличием высшей награды Чехии у человека, присваивающего воинским частям названия нацистских формирований.