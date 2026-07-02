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11:13, 2 июля 2026Ценности

43-летняя Сати Казанова раскрыла отношение к старению и пластике

43-летняя Сати Казанова призналась, что прибегает к инъекциям аюрведического препарата
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Persona Stars / Legion-Media

Российская певица Сати Казанова раскрыла отношение к старению и пластике. Интервью публикует Lady Mail.

43-летняя экс-солистка группы «Фабрика» призналась, что окончательно приняла возрастные изменения. «Да, тургор кожи у меня уже не тот, что раньше, как и овал лица, плюс есть морщинки, и меня это, безусловно, не сильно радует, но и сказать, что я сижу и страдаю из-за этого, тоже не могу. Что поделать, тело тленно, но то, что внутри него — вечно», — высказалась знаменитость.

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При этом Казанова уточнила, что прибегает к некоторым косметологическим процедурам. Так, она рассказала об инъекциях аюрведического препарата и самостоятельном массаже.

«Я у него [косметолога] была давно, еще до беременности. Ботоксу предпочитаю процедуры методики Аюрведа. Есть у меня одна чудесница, которая по ним работает и к которой я езжу раз в несколько месяцев. Но самое-самое главное, что работает, это, конечно же, мышление. Внутренне умиротворение, которое я получаю при помощи медитации», — подчеркнула звезда.

В ноябре 2025 года Казанова оконфузилась с нарядом перед концертом в Кремле. Во время примерки ей позвонил супруг, который сообщил, что не может успокоить дочь. В результате случился прилив молока, который испортил платье.

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