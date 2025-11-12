Ценности
Бывшая солистка «Фабрики» оконфузилась с нарядом перед концертом в Кремле

Российская певица Сати Казанова оконфузилась с платьем из-за грудного молока
Карина Черных

Российская певица Сати Казанова оконфузилась с нарядом перед концертом в Кремле из-за грудного молока. Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Экс-солистка группы «Фабрика» рассказала, что стилист обиделась и отказалась с ней работать из-за неудачного образа для выступления, оставив лишь маску и украшения. В связи с этим Казановой пришлось искать новый наряд. Так, она нашла идеальное платье в шоуруме. «Примеряю, село идеально. Почти спасение. Но, естественно, стоит целое состояние», — подчеркнула артистка.

Во время примерки ей позвонил супруг, который сообщил, что не может успокоить дочь. «Я слышу этот плач, и начинается прилив молока. Стою в примерочной в этом идеальном платье и на глазах заливаю его молоком», — призналась Казанова.

По словам звезды, сотрудница шоурума была в ужасе. «Она спросила: "Как вы выйдете на сцену в пятнах?". А я смеюсь. Это священные пятна. Сцена в Кремле большая, никто не заметит. И правда, под светом прожекторов, среди складок ткани, ничего не было видно», — с иронией отметила знаменитость.

