Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:05, 2 июля 2026Путешествия

Аэропорт Сочи вновь приостановил работу

Росавиация: Аэропорт Сочи приостановил работу утром 2 июля
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Сергей Михеев / Коммерсантъ

Аэропорт курортного города Сочи вновь приостановил работу утром 2 июля. Об этом говорится в официальном Telegram-канале Росавиации.

Уточняется, что авиагавань не принимает и не отправляет самолеты с 09:22 по московскому времени. С начала суток ограничения в воздушной гавани введены впервые.

По данным Telegram-канала «Сочи №1», в городе воют Сирены и работает система ПВО. Объявлена беспилотная опасность.

Ранее в российском аэропорту самолет выкатился за пределы взлетной полосы при посадке. Инцидент назвали серьезным.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал российский массированный удар возмездия

    Зоозащитники вступились за редчайших хищников-людоедов

    Продажи «АвтоВАЗа» взлетели

    Аэропорт Сочи вновь приостановил работу

    ВС России уничтожили выпускавшее дальнобойные ракеты для ВСУ предприятие

    Кличко высказался о массированной атаке на Киев

    Китайский Changan рекордно снизил цену на свой кроссовер в России

    Министр оценил идею увеличить майские праздники за счет новогодних

    Российское «Поле-31» подавит навигацию дронов

    79-летняя легенда Голливуда сообщил о борьбе с болезнью Альцгеймера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok