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11:34, 2 июля 2026Спорт

Американский баскетболист признался в любви к татарской кухне

Американский баскетболист УНИКСа Рейнольдс признался в любви к татарской кухне
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Американский центровой казанского УНИКСа Джален Рейнольдс признался в любви к татарской кухне. Об этом сообщает «Чемпионат».

По словам спортсмена, татарская еда не очень полезная для спортсмена, но очень вкусная и сытная «Тренер не очень радовался, когда видел нас с эчпочмаками, но и сам их любил. Как их не любить, если живешь в Казани?» — заявил баскетболист.

Рейнольдс добавил, что считает столицу Татарстана своим домом. «С удовольствием остался бы. Надеюсь, буду полезен клубу, не хочется ничего менять. Меня все устраивает в Казани», — отметил баскетболист.

Рейнольдс играет за УНИКС с 2022 года. В сезоне-2022/2023 вместе с командой он стал победителем Единой лиги ВТБ.

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