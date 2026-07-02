Британская принцесса вышла в свет в платье 42-летней давности

Единственная дочь королевы Елизаветы II и младшая сестра короля Карла III принцесса Анна вышла в свет в наряде 42-летней давности. Видео появилось на странице @breakingnewslondon в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

75-летняя знаменитость посетила в лондонском Гилдхолле торжественный юбилейный банкет, посвященный столетию со дня основания Достопочтенной гильдии капитанов дальнего плавания. Она выбрала для мероприятия приталенное лимонное макси-платье с цветочным принтом и разрезом до колена. Также принцесса надела белые оперные перчатки и туфли на каблуках в тон.

Известно, что в указанной одежде Анна впервые появилась на публике в 1984 году во время поездки в Гамбию в качестве покровителя благотворительного фонда «Спасем детей», отмечает Page Six.

В июне наряд и поза принца Гарри на публике смутили пользователей сети.