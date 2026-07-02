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13:56, 2 июля 2026Силовые структуры

Двухлетнего ребенка заставили курить и пить в российском регионе

В Севастополе будут судить молодую мать, заставлявшую сына курить и пить спиртное
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Севастополе будут судить 20-летнюю мать, заставлявшую маленького сына курить и пить спиртное. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В ноябре 2025 года правоохранители увидели в соцсетях видео, на котором жительница Севастополя дает ребенку алкоголь и сигарету. Выяснилось, что это не первый эпизод — ребенок не раз пил спиртное и курил наркотическое вещество, также в отношении него применяли физическую силу. Малолетнего изъяли из семьи.

Девушку обвиняют по статьям о вовлечении своего ребенка в употребление алкоголя, склонении к употреблению наркотических средств, истязании и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, сопряженном с жестоким обращением.

Ранее сообщалось, что в Петербурге мужчина сжег пекарню и шаурмичную после отказа в бесплатном угощении.

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