Двухлетнего ребенка заставили курить и пить в российском регионе

В Севастополе будут судить молодую мать, заставлявшую сына курить и пить спиртное

В Севастополе будут судить 20-летнюю мать, заставлявшую маленького сына курить и пить спиртное. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В ноябре 2025 года правоохранители увидели в соцсетях видео, на котором жительница Севастополя дает ребенку алкоголь и сигарету. Выяснилось, что это не первый эпизод — ребенок не раз пил спиртное и курил наркотическое вещество, также в отношении него применяли физическую силу. Малолетнего изъяли из семьи.

Девушку обвиняют по статьям о вовлечении своего ребенка в употребление алкоголя, склонении к употреблению наркотических средств, истязании и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, сопряженном с жестоким обращением.

Ранее сообщалось, что в Петербурге мужчина сжег пекарню и шаурмичную после отказа в бесплатном угощении.