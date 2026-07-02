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15:25, 2 июля 2026Россия

Генерал ответил на заявления Украины об «окне возможностей» на фронте

Генерал Соболев: Россия закроет «окно возможностей» для Украины ударами по логистике
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Армия России может нанести удары по военным логистическим поставкам, которые идут из Европы для Вооруженных сил Украины (ВСУ), и закрыть «окно возможностей» для противника. Так на заявление министра обороны страны Михаила Федорова ответил генерал-лейтенант, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в беседе с Газетой.Ru.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Украина попросила Европейский союз (ЕС) направить 6,6 миллиарда евро на военную помощь. Новые поставки оружия, как отметил в письме Федоров, необходимы для того, чтобы воспользоваться образовавшимся на фронте «окном возможностей».

Если мы оставим этот гнойник даже в усеченном виде — это очень серьезно. Они [страны ЕС] будут постоянно увеличивать количество техники, вооружения, они ее совершенствуют, они сейчас ракеты разрабатывают дальнобойные, высокоточные, маневренные. Их, безусловно, не украинцы наводят

Виктор Соболевдепутат Госдумы

Генерал отметил, что для срыва планов Украины России нужно продолжать наносить массированные удары по энергообъектам противника.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что российская армия наступает практически по всей линии фронта. По его словам, ситуация на линии боевого столкновения остается сложной.

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