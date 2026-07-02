Индия опровергла сведения о продаже топлива России

Миннефти: Индийские компании не продают России топливо напрямую

Индийские компании не продают России топливо напрямую. Об этом заявил министр нефти этой страны БРИКС Хардип Сингх Пури. Его процитировало Economic Times (ET).

Так министр отреагировал на сообщения о том, что Москва начала импортировать бензин из Индии для смягчения дефицита топлива.

«Индийские компании не продают топливо России», — уточнил Пури, но не исключил, что горючее может реализовываться через посредников.

Также по данным ТАСС, Пури заявил, что у его страны есть потенциал для организации таких поставок, если в них возникнет необходимость. Он призвал не забывать, что его страна занимает четвертое место в мире по объему переработки нефти. Однако окончательное решение о таком экспорте будет приниматься исходя из развития конкретной ситуации.

По словам руководителя отдела исследования энергетического комплекса мира и России Института энергетических исследований РАН Вячеслава Кулагина, импорт бензина из Индии может насытить российский рынок топлива, но это будет лишь временной мерой.