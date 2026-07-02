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16:55, 2 июля 2026Экономика

Индия опровергла сведения о продаже топлива России

Миннефти: Индийские компании не продают России топливо напрямую
Кирилл Луцюк

Фото: Sanjit Das / Getty Images

Индийские компании не продают России топливо напрямую. Об этом заявил министр нефти этой страны БРИКС Хардип Сингх Пури. Его процитировало Economic Times (ET).

Так министр отреагировал на сообщения о том, что Москва начала импортировать бензин из Индии для смягчения дефицита топлива.

«Индийские компании не продают топливо России», — уточнил Пури, но не исключил, что горючее может реализовываться через посредников.

Также по данным ТАСС, Пури заявил, что у его страны есть потенциал для организации таких поставок, если в них возникнет необходимость. Он призвал не забывать, что его страна занимает четвертое место в мире по объему переработки нефти. Однако окончательное решение о таком экспорте будет приниматься исходя из развития конкретной ситуации.

По словам руководителя отдела исследования энергетического комплекса мира и России Института энергетических исследований РАН Вячеслава Кулагина, импорт бензина из Индии может насытить российский рынок топлива, но это будет лишь временной мерой.

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