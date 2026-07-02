Иран отказался пригласить ряд стран на похороны Хаменеи по одной причине

МИД: Иран не пригласил на похороны Хаменеи страны, поддержавшие агрессию США и Израиля

Иранские власти не пригласили на похороны бывшего верховного лидера Исламской Республики аятоллы Али Хаменеи страны, поддержавшие военную агрессию США и Израиля против Ирана. Об этом заявил официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи, передает IRIB.

«Мы не пригласили страны, которые заняли неподобающую позицию в отношении военной агрессии США и Израиля против иранского народа, которые поддерживали эти враждебные и преступные действия», — сказал дипломат.

13 июня стало известно, что похороны Хаменеи состоятся спустя четыре месяца после унесшей его жизнь атаки США и Израиля. Траурная церемония начнется в Тегеране 4 июля и завершится захоронением бывшего верховного лидера в городе Мешхед на северо-востоке страны 9 июля.

Ранее посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщил, что с российской стороны в церемонии прощания с Хаменеи примет участие заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.