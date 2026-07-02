Гибридный Changan Uni-K iDD подешевел в России сразу на 900 тысяч рублей

Китайский Changan рекордно снизил цену на свой кроссовер в России. Речь о прямой скидке при покупке гибридного Uni-K iDD 2023 модельного года, размер которой составляет 900 тысяч рублей. Об этом сообщил портал «Автоновости дня».

Если до появления дисконта стоимость автомобиля составляла 5 329 900 рублей, то теперь его можно приобрести за 4 429 900 рублей.

Кроссовер оборудован гибридной установкой Intelligent Dual Drive (iDD), которая состоит из полуторалитрового бензинового турбомотора с отдачей 166 лошадиных сил и 255 ньютон-метров крутящего момента, шестиступенчатого преселективного «робота» и 150-сильного электродвигателя (330 ньютон-метров). Суммарная мощность — 286 лошадиных сил, пиковый крутящий момент — 585 ньютон-метров. Привод — только на передние колеса.

Тяговая литий-железо-фосфатная батарея емкостью 30,7 киловатт-часа адаптирована к российским климатическим условиям и имеет автономный контур терморегулирования. При быстрой зарядке восполнение энергии с 20 до 80 процентов занимает 30 минут. При подключении к бытовой электросети напряжением 220 вольт полная зарядка занимает около четырех часов. Запас хода исключительно на электротяге составляет 135 километров. С полным баком и заряженной батареей автомобиль способен преодолеть до одной тысячи километров.

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