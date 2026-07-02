Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
11:00, 2 июля 2026Авто

Китайский Changan рекордно снизил цену на свой кроссовер в России

Гибридный Changan Uni-K iDD подешевел в России сразу на 900 тысяч рублей
Марина Аверкина

Фото: Go Nakamura / Reuters

Китайский Changan рекордно снизил цену на свой кроссовер в России. Речь о прямой скидке при покупке гибридного Uni-K iDD 2023 модельного года, размер которой составляет 900 тысяч рублей. Об этом сообщил портал «Автоновости дня».

Если до появления дисконта стоимость автомобиля составляла 5 329 900 рублей, то теперь его можно приобрести за 4 429 900 рублей.

Кроссовер оборудован гибридной установкой Intelligent Dual Drive (iDD), которая состоит из полуторалитрового бензинового турбомотора с отдачей 166 лошадиных сил и 255 ньютон-метров крутящего момента, шестиступенчатого преселективного «робота» и 150-сильного электродвигателя (330 ньютон-метров). Суммарная мощность — 286 лошадиных сил, пиковый крутящий момент — 585 ньютон-метров. Привод — только на передние колеса.

Тяговая литий-железо-фосфатная батарея емкостью 30,7 киловатт-часа адаптирована к российским климатическим условиям и имеет автономный контур терморегулирования. При быстрой зарядке восполнение энергии с 20 до 80 процентов занимает 30 минут. При подключении к бытовой электросети напряжением 220 вольт полная зарядка занимает около четырех часов. Запас хода исключительно на электротяге составляет 135 километров. С полным баком и заряженной батареей автомобиль способен преодолеть до одной тысячи километров.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» запустил в производство обновленную Lada Vesta. Модель получила автоматический климат-контроль и телематическую платформу Lada Connect Старт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал российский массированный удар возмездия

    Зоозащитники вступились за редчайших хищников-людоедов

    Продажи «АвтоВАЗа» взлетели

    Аэропорт Сочи вновь приостановил работу

    ВС России уничтожили выпускавшее дальнобойные ракеты для ВСУ предприятие

    Кличко высказался о массированной атаке на Киев

    Китайский Changan рекордно снизил цену на свой кроссовер в России

    Министр оценил идею увеличить майские праздники за счет новогодних

    Российское «Поле-31» подавит навигацию дронов

    79-летняя легенда Голливуда сообщил о борьбе с болезнью Альцгеймера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok