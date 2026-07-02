Мировые цены на нефть продолжили падение

Биржевая стоимость Brent опустилась примерно до 70,1 доллара за баррель

В ходе торгов в четверг, 2 июля, биржевая стоимость эталонной североморской марки нефти Brent продолжила падение. Об этом свидетельствуют данные Investing.

На минимуме сырьевые котировки опустились до 70,13 доллара за баррель. К 8:40 по московскому времени цена Brent поднялась до 70,76 доллара. Несмотря на это, снижение к уровню закрытия предыдущей сессии к тому моменту составило 1,13 процента.

Аналитики связывают затяжное падение биржевых цен на нефть с постепенным восстановлением судоходства в Ормузском проливе. До войны на Ближнем Востоке по этому маршруту проходила пятая часть глобальных поставок сырья.

На фоне прогресса в мирных переговорах США и Ирана участники рынка ожидают притока на глобальный энергорынок дополнительных партий сырья из стран Персидского залива. Постепенная нормализация ситуации в регионе также поспособствует восстановлению добычи сырья в регионе, прогнозируют эксперты. В следующем году, согласно ожиданиям специалистов Morgan Stanley, избыток мирового предложения нефти достигнет 4,8 миллиона баррелей в сутки. Это обстоятельство, отмечают аналитики, приведет к возвращению сырьевых котировок к докризисному уровню.

