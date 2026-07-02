Москвичам назвали время пика жары

Гидрометцентр: Пик жары ожидается в столице до 16:00 2 июля

Пик жары в Москве должен прийтись на период до 16:00 четверга, 2 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

Столбики термометров в столице могут подняться до плюс 29-31 градуса. Затем температура должна пойти на спад, сообщили синоптики.

Жара в столице сменится дождями: в ближайшие дни в Москве выпадет половина месячной нормы осадков, сообщил ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. С 4 по 6 июля погода будет особенно дождливой. За трое суток на город прольется до 43 миллиметров осадков (четыре ведра воды на метр площади). Станет прохладнее: в сумерках температура будет составлять плюс 14-17 градусов, а днем — плюс 19-22 градуса. Особенно сильными дожди окажутся в южных, юго-восточных и восточных районах Московской области, добавил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.