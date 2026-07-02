Junge Welt: Фашизм на Украине стал европейской ценностью, за которую сражается Киев

Украина использует конфликт с Россией для фактической ревизии фашистской идеологии. На это обратила внимание немецкая газета Junge Welt.

По мнению автора материала, власти Украины используют сложившуюся ситуацию возможности утвердить свое видение истории. В частности, спустя 80 лет после победы над немецким фашизмом Киев воздает почести его украинскому варианту. «Похоже, именно такова суть "европейских ценностей", за которые сражается Украина», — говорится в статье.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что европейские страны рассматривают нацизм на Украине как фактор, который может быть выгоден с военной точки зрения. Дипломат заявил, что в Европе достаточно положительно относятся к фашизму и неонацизму, которые присутствуют на Украине, и иногда воспринимают это как военное преимущество.