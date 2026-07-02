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09:10, 2 июля 2026Интернет и СМИ

На Западе заявили о превращении Украиной фашизма в европейскую ценность

Junge Welt: Фашизм на Украине стал европейской ценностью, за которую сражается Киев
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Украина использует конфликт с Россией для фактической ревизии фашистской идеологии. На это обратила внимание немецкая газета Junge Welt.

По мнению автора материала, власти Украины используют сложившуюся ситуацию возможности утвердить свое видение истории. В частности, спустя 80 лет после победы над немецким фашизмом Киев воздает почести его украинскому варианту. «Похоже, именно такова суть "европейских ценностей", за которые сражается Украина», — говорится в статье.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что европейские страны рассматривают нацизм на Украине как фактор, который может быть выгоден с военной точки зрения. Дипломат заявил, что в Европе достаточно положительно относятся к фашизму и неонацизму, которые присутствуют на Украине, и иногда воспринимают это как военное преимущество.

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