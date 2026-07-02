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12:13, 2 июля 2026Мир

Песков высказался об ответе России на враждебность ЕС

Песков: ЕС вынуждает Россию планировать ответные меры для обеспечения безопасности
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Европейский союз (ЕС) усугубляет напряженность на европейском континенте и вынуждает Москву планировать ответные меры для обеспечения безопасности страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«То, что эскалация со стороны Европы происходит — это однозначно», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Россия не может закрывать глаза на милитаризацию Европы и ее конфронтацию с Москвой.

Ранее потомок первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка Александр фон Бисмарк заявил, что Европейский союз не сможет сыграть роль посредника в урегулировании украинского конфликта, поскольку проявляет только агрессию.

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