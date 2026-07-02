Популярный блогер упрекнул изнасилованных и избитых женщин в желании получить этот опыт

Блогер Чермен Дзотти заявил, что изнасилованные женщины подсознательно этого хотели

Популярный российский блогер и предприниматель Чермен Дзотти (настоящая фамилия Дзотов) заявил, что женщины, которых избили или изнасиловали, подсознательно хотели получить этот опыт. На это заявление блогера, которое он озвучил в подкасте «Кто красавчик?» на YouTube, опубликованном 26 мая, 30 июня обратил внимание блогер Александр Ковен в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Ни одна женщина в этом мире не была изнасилована без своего согласия. На подсознательном уровне каждая женщина этого хотела. Каждая женщина, на которую была поднята рука, хотела быть избитой, хотела, чтобы ей причинили боль, физическую и эмоциональную», — упрекнул жертв насилия Дзотти.

Ковен же сообщил, что депутат Госдумы Ксения Горячева направила запрос в Генеральную прокуратуру России с требованием проверить высказывания блогера.

«Все чаще натыкаюсь на таких мужчин, и мне становится по-настоящему страшно от того, что у них в головах», «Что происходит вообще? Как такое можно нести?», «Кто волосы в унитаз смыл? Опять вылезло», «Он еще психологом себя называет. Я отправила жалобу на два его ролика. Надеюсь, заблокируют», — возмутились пользователи сети под роликом с рассуждениями Дзотти.

Ранее член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева заявила, что за домашнее насилие должна быть предусмотрена уголовная ответственность. Так она прокомментировала готовящийся законопроект, регулирующий такие преступления.