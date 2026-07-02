Приплывшую во Владивосток медведицу вернули в лес

Приплывшую во Владивосток молодую гималайскую медведицу вернули в лес

Молодую гималайскую медведицу, которая самостоятельно приплыла во Владивосток, вернули в лес. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона в Max.

Сначала на место происшествия прибыли эксперты охотнадзода и усыпили животное, чтобы провести медосмотр и принять решение о его дальнейшей судьбе. Неожиданным гостем города оказалась здоровая медведица двух-трех лет. «По всей видимости, медведица приплыла во Владивосток с противоположной стороны Амурского залива, расстояние где-то около 10-13 километров», — пояснил и. о. заместителя минприроды края Алексей Суровый.

В результате животное смогли благополучно вернуть в привычную среду обитания.

В июне в Приморье освободили почти 20 лет просидевшую в клетке медведицу. Жестокая история медведицы вызвала широкий общественный резонанс, после чего делом занялись зоозащитники.

