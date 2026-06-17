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12:02, 17 июня 2026Моя страна

В Приморье освободили почти 20 лет просидевшую в клетке медведицу

В Приморье спасли медведицу Майку, которую 20 лет использовали для натаскивания собак
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал «Парк львов ЗЕМЛЯ ПРАЙДА»

В Приморье спасли медведицу Майку, которая почти 20 лет провела в клетке на площадке для натаскивания охотничьих собак. Об этом пишет vladivostok1.ru.

Животное впервые обнаружили в маленькой клетке в Иннокентьевке. Ее использовали в качестве живого тренажера для лаек из местного охотничьего сообщества. Жестокая история медведицы вызвала широкий общественный резонанс, после чего делом занялись зоозащитники.

Теперь Майку планируют забрать. Для нее подготовили документы, чтобы в ближайшее время перевезти животное в подмосковный центр «Земля прайда».

Ранее трех медведей вывезли из нелегального зоопарка в Дагестане. Их первое купание на воле попало на видео.

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