В Приморье освободили почти 20 лет просидевшую в клетке медведицу

В Приморье спасли медведицу Майку, которую 20 лет использовали для натаскивания собак

В Приморье спасли медведицу Майку, которая почти 20 лет провела в клетке на площадке для натаскивания охотничьих собак. Об этом пишет vladivostok1.ru.

Животное впервые обнаружили в маленькой клетке в Иннокентьевке. Ее использовали в качестве живого тренажера для лаек из местного охотничьего сообщества. Жестокая история медведицы вызвала широкий общественный резонанс, после чего делом занялись зоозащитники.

Теперь Майку планируют забрать. Для нее подготовили документы, чтобы в ближайшее время перевезти животное в подмосковный центр «Земля прайда».

Ранее трех медведей вывезли из нелегального зоопарка в Дагестане. Их первое купание на воле попало на видео.