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08:49, 2 июля 2026Авто

Рабочих крупнейшего производителя премиальных авто позвали протестовать

Профсоюз призвал сотрудников Mercedes-Benz к протестам из-за ужесточения условий работы
Дмитрий Воронин

Фото: Axel Schmidt / Reuters

Крупнейший профсоюз Германии IG Metall призвал сотрудников немецких предприятий ведущего мирового производителя премиальных авто Mercedes-Benz Group AG выйти на акции протеста против ужесточения мер по сокращению расходов. Об этом сообщает агентство DPA.

Представители профсоюза уточнили, что действия руководства компании «в одностороннем порядке направлены против сотрудников и ставят под угрозу ключевые гарантии, предусмотренные коллективными договорами». Протестовать собираются в пятницу, 3 июля, на нескольких предприятиях Mercedes-Benz в Германии. Запланировано также собрание в цифровом формате и демонстрации недовольных в ряде немецких городов.

Проявить недовольство рабочих позвали в связи с тем, что начальство Mercedes-Benz Group решило оставить 90 тысяч из примерно 108 тысяч своих сотрудников без ежегодной премии, а также запланировало увеличение продолжительности рабочей недели без доплаты.

«Успех нашей продуктовой линейки рискует сойти на нет, если слишком высокие расходы поглотят всю прибыль. Несмотря на все усилия, ситуация в Германии сегодня драматическая», — говорилось в письме компании.

Немецкий автопром переживает вместе с экономикой страны нелегкие времена. В первом квартале чистая прибыль Mercedes-Benz снизилась год к году на 15,5 процента, а у одного из крупнейшего в мире автоконцерна Volkswagen она упала на 28,4 процента.

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