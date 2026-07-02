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21:16, 2 июля 2026Мир

Раскрыты подробности о взрыве у дома украинского олигарха в Монако

BFMTV: Взрывчатку у дома олигарха Ермолаева активировали, когда рядом шла его спутница
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexandre Dimou / Reuters

Взрывное устройство у дома украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако активировали в тот момент, когда рядом проходила его спутница. Об этом сообщает канал BFMTV, ссылаясь на источник.

Отмечается, что в тот момент, когда спутница бизнесмена прошла рядом с заминированной сумкой, подозреваемый дистанционно привел ее в действие при помощи предмета, напоминающего пульт дистанционного управления.

Ранее газета Le Figaro написала, что покушение на украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако могла осуществить женщина. Источники сообщают, что она проводила разведку за несколько дней и несколько часов до взрыва оставленной ей бомбы.

Взрыв у подъезда жилого дома в Монако, в результате которого пострадал Ермолаев, произошел 29 июня. На записи камер наблюдения попал подозреваемый — он оставил на месте преступления рюкзак, после чего скрылся.

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