Раскрыты подробности о взрыве у дома украинского олигарха в Монако

BFMTV: Взрывчатку у дома олигарха Ермолаева активировали, когда рядом шла его спутница

Взрывное устройство у дома украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако активировали в тот момент, когда рядом проходила его спутница. Об этом сообщает канал BFMTV, ссылаясь на источник.

Отмечается, что в тот момент, когда спутница бизнесмена прошла рядом с заминированной сумкой, подозреваемый дистанционно привел ее в действие при помощи предмета, напоминающего пульт дистанционного управления.

Ранее газета Le Figaro написала, что покушение на украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако могла осуществить женщина. Источники сообщают, что она проводила разведку за несколько дней и несколько часов до взрыва оставленной ей бомбы.

Взрыв у подъезда жилого дома в Монако, в результате которого пострадал Ермолаев, произошел 29 июня. На записи камер наблюдения попал подозреваемый — он оставил на месте преступления рюкзак, после чего скрылся.