Россиянам дали ответ на один острый вопрос

Депутат Аксененко дал совет о выборе между первичным и вторичным жильем

Россияне, которые хотят купить жилье, часто встают перед острым вопросом выбора между квартирой в новостройке или во вторичном жилье. Что и в каком случае лучше выбрать, в разговоре с «Газетой.Ru» рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

По его словам, вопрос выбора между новостройкой и вторичным жильем сегодня нужно рассматривать не только через характеристики самой квартиры, но и через возможности конкретной семьи. Стоит учитывать, что за последние годы рынок жилья существенно изменился.

Главное преимущество новостроек — современные планировки, новые инженерные сети, благоустроенные дворы, энергоэффективные технологии. Кроме того, именно на первичном рынке сегодня действуют основные государственные программы поддержки, включая семейную ипотеку — многие семьи выберут именно их.

Однако в новостройках есть и минусы: покупатель нередко получает квартиру без отделки и вынужден дополнительно вкладывать значительные средства в ремонт, мебель и обустройство. Кроме того, при покупке жилья на стадии строительства всегда существуют риски, связанные как со сроками сдачи объекта, так и с развитием социальной инфраструктуры вокруг новых жилых комплексов.

Вторичное жилье привлекает прежде всего тем, что в квартиру можно заехать практически сразу после покупки. Такие дома уже встроены в сложившуюся городскую среду: рядом есть школы, детские сады, поликлиники, магазины, общественный транспорт, что может стать преимуществом для семей с детьми.

Минусы вторичного жилья — состояние инженерных коммуникаций, необходимость капитального ремонта дома, юридическая история объекта, наличие обременений или спорных сделок в прошлом.

Главное в выборе жилья — не ориентироваться только на цену квадратного метра. Важно понимать, что приобретается среда для жизни на многие годы вперед.

Ранее профессор Российской экономической школы Олег Шибанов заявил о переизбытке нераспроданных квартир в России. По словам эксперта, квартир в стране за последние годы построено настолько много, что на каждого жителя уже приходится по квартире.