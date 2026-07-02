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17:39, 2 июля 2026Ценности

Россиянкам перечислили способы составить модные образы с популярной летней вещью

Блогерша Анита Глосс: Белые брюки удачно смотрятся с бежевыми и кофейными тонами
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Jeremy Moeller / Getty Images

Блогерша Анита Глосс перечислила россиянкам способы составить модные образы с белыми брюками. Информацию она опубликовала в Telegram-канале «Русская мода».

Эксперт заявила, что данную популярную летнюю вещь стоит стилизовать с глубокими темными оттенками верха, которые создадут мягкий контраст. Кроме того, удачным вариантом станет монохромный образ. «Полностью белый аутфит всегда выглядит дорого и притягивает взгляды», — пояснила она.

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Кроме того, с белыми брюками эффектно смотрятся бежевые, кофейные и песочные тона. Они придают внешнему виду уюта и благородства, уточнила Глосс.

В заключение блогерша обратила внимание на стиль спортшик. «Легкие кеды и свободный оверсайз-верх превращают брюки в идеальный повседневный вариант», — подытожила специалистка.

В июне стилист раскрыла россиянам секрет популярности белого цвета. Отмечалось, что тренд связан не только с модными тенденциями, но и с общественным настроением.

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