Российский фондовый рынок ощутимо снизился

Индекс Мосбиржи снизился в ходе торгов 2 июня на 1,55 %

Российский фондовый рынок ощутимо снижается 2 июля на фоне падения стоимости нефти почти до 70 долларов за баррель, а также опубликованных накануне данных о состоянии экономики. Об этом со ссылкой на данные торгов сообщает «Финам».

К моменту написания материала индекс Мосбиржи снижался на 1,55 процента, до 2308,17 пункта, а на минимуме опускался ниже 2306.

Как отмечают авторы обзора, помимо дешевеющего сырья, с динамикой цен на которое аналитики связывают перспективы дальнейшего движения рынка вверх, на снижении котировок в четверг сказываются и данные по поводу годовой инфляции, которая вновь превысила уровень 6 процентов.