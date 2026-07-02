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12:26, 2 июля 2026Экономика

Российский фондовый рынок ощутимо снизился

Индекс Мосбиржи снизился в ходе торгов 2 июня на 1,55 %
Дмитрий Воронин

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Российский фондовый рынок ощутимо снижается 2 июля на фоне падения стоимости нефти почти до 70 долларов за баррель, а также опубликованных накануне данных о состоянии экономики. Об этом со ссылкой на данные торгов сообщает «Финам».

К моменту написания материала индекс Мосбиржи снижался на 1,55 процента, до 2308,17 пункта, а на минимуме опускался ниже 2306.

Как отмечают авторы обзора, помимо дешевеющего сырья, с динамикой цен на которое аналитики связывают перспективы дальнейшего движения рынка вверх, на снижении котировок в четверг сказываются и данные по поводу годовой инфляции, которая вновь превысила уровень 6 процентов.

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