Сестру-хозяйку реанимации накажут за кражу браслета у погибшей россиянки

Сестра-хозяйка камчатской реанимации пойдет под суд за кражу браслета умершей

В суд Петропавловска-Камчатского поступило дело 54-летней сестры-хозяйки одной из местных больниц, которая обвиняется в краже золотого браслета у погибшей пациентки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в краевой прокуратуре.

По версии следствия, все произошло в мае. Женщина заметила на полу в реанимационной палате браслет, который принадлежал погибшей пациентке. Воспользовавшись отсутствием людей, она положила украшение себе в карман, а затем попросила случайного прохожего сдать его в ломбард за 5000 рублей. Ущерб составил более 32 тысяч рублей.

Сейчас сестра-хозяйка обвиняется по статье о краже. Она призналась, что на преступление ее подтолкнули долги. Причиненный вред женщина уже возместила.

Ранее суд на Камчатке приговорил к полутора годам лишения свободы условно двоих санитаров морга за кражу вещей умерших.