12:33, 18 ноября 2025Силовые структуры

Санитары российского морга поправляли материальное положение при помощи умерших

На Камчатке суд приговорил двоих санитаров за кражу вещей умерших
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ANTIVAR / Shutterstock / Fotodom

На Камчатке суд приговорил к полутора годам лишения свободы условно двоих санитаров морга за кражу вещей умерших. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

26-летний и 37-летний коллеги признаны виновными по статье 158 УК РФ («Кража»). В содеянном они раскаялись.

По версии следствия, в 2024 году санитары решили поправить свое материальное положение при помощи умерших, похищая у них ценные вещи и делить полученные от выручки деньги пополам.

С октября по ноябрь 2024 года при перевозке тел злоумышленники парковали автомобиль в безлюдных местах и снимали с умерших ювелирные украшения. Похищенное сдавали в ломбард. Ущерб превысил 100 тысяч рублей.

Ранее работавший в морге каннибал рассказал о появлении тяги к поеданию человеческой плоти.

