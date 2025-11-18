Санитары российского морга поправляли материальное положение при помощи умерших

На Камчатке суд приговорил двоих санитаров за кражу вещей умерших

На Камчатке суд приговорил к полутора годам лишения свободы условно двоих санитаров морга за кражу вещей умерших. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

26-летний и 37-летний коллеги признаны виновными по статье 158 УК РФ («Кража»). В содеянном они раскаялись.

По версии следствия, в 2024 году санитары решили поправить свое материальное положение при помощи умерших, похищая у них ценные вещи и делить полученные от выручки деньги пополам.

С октября по ноябрь 2024 года при перевозке тел злоумышленники парковали автомобиль в безлюдных местах и снимали с умерших ювелирные украшения. Похищенное сдавали в ломбард. Ущерб превысил 100 тысяч рублей.

