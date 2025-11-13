Из жизни
00:30, 13 ноября 2025Из жизни

Работавший в морге каннибал рассказал о появлении тяги к поеданию человеческой плоти

Французский людоед Нико Кло устроился в морг ради поедания человеческой плоти
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Skyward Kick Productions / Shutterstock / Fotodom

Французский преступник Нико Кло, известный под прозвищем Парижский вампир, объяснил появление своих патологических наклонностей. Об этом пишет Daily Mirror.

Кло, бывший санитар, сознался, что целенаправленно устроился в морг парижской больницы для реализации своих девиантных фантазий. По словам каннибала, он впервые почувствовал тягу к человеческому мясу в 12 лет — после прочтения статей о японском преступнике Иссэе Сагаве. Работа с мертвыми телами позволила ему осуществить извращенные фантазии о поедании человеческой плоти — он тайком отрезал и прятал кусочки тканей во время вскрытий.

Осужденный убийца, отсидевший 7,5 лет за расправу над Тьерри Биссоннье, признался, что вкус человеческого мяса напоминает конину, но главным для него был не вкус, а «эйфория от осознания происходящего». В настоящее время бывший людоед ведет публичную деятельность, давая интервью о своем криминальном прошлом и патологических влечениях, сформировавшихся в детстве после того, как не стало его дедушки.

Ранее сообщалось, что в США каннибала приговорили к высшей мере наказания. 44-летний Джейсон Торнбург расправился с тремя людьми и съел сердце одного из них.

