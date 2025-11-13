Работавший в морге каннибал рассказал о появлении тяги к поеданию человеческой плоти

Французский людоед Нико Кло устроился в морг ради поедания человеческой плоти

Французский преступник Нико Кло, известный под прозвищем Парижский вампир, объяснил появление своих патологических наклонностей. Об этом пишет Daily Mirror.

Кло, бывший санитар, сознался, что целенаправленно устроился в морг парижской больницы для реализации своих девиантных фантазий. По словам каннибала, он впервые почувствовал тягу к человеческому мясу в 12 лет — после прочтения статей о японском преступнике Иссэе Сагаве. Работа с мертвыми телами позволила ему осуществить извращенные фантазии о поедании человеческой плоти — он тайком отрезал и прятал кусочки тканей во время вскрытий.

Осужденный убийца, отсидевший 7,5 лет за расправу над Тьерри Биссоннье, признался, что вкус человеческого мяса напоминает конину, но главным для него был не вкус, а «эйфория от осознания происходящего». В настоящее время бывший людоед ведет публичную деятельность, давая интервью о своем криминальном прошлом и патологических влечениях, сформировавшихся в детстве после того, как не стало его дедушки.

Ранее сообщалось, что в США каннибала приговорили к высшей мере наказания. 44-летний Джейсон Торнбург расправился с тремя людьми и съел сердце одного из них.