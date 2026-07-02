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13:06, 2 июля 2026Мир

США приобрели «многомиллионную собственность» в Израиле за один доллар

Хакаби: США приобрели участок для строительства посольства в Иерусалиме за один доллар
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Ilan Rosenberg / Reuters

Соединенные Штаты приобрели участок для строительства нового американского посольства в Иерусалиме всего за один доллар. Об этом заявил посол США в Израиле Майк Хакаби в социальной сети X.

«Готов поспорить, [президент США Дональд] Трамп будет гордиться сделкой, которую я заключил — приобрел многомиллионную собственность для нового посольства США всего за один американский доллар!» — написал он.

К публикации Хакаби приложил фотографию, на которой он передает однодолларовую банкноту главе израильского МИД Гидеону Саару.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что намерен отказаться от финансовой помощи со стороны США. «Я хочу прекратить американскую помощь. Это как пособие по безработице, я этого не хочу», — сказал израильский премьер.

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