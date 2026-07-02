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12:44, 2 июля 2026Россия

Стало известно о боестолкновении с ВСУ в Черном море

Минобороны: Флот России уничтожил безэкипажный катер ВСУ в Черном море
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Андрей Станавов / РИА Новости

Российские военнослужащие уничтожили безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черном море. Об этом журналистам сообщило Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что катер был уничтожен в северо-восточной части Черного моря.

Об еще одном боестолкновении с ВСУ в Черном море Минобороны сообщало 1 июля. Тогда российские военные уничтожили два безэкипажных украинских катера.

В ночь на 2 июля системы противовоздушной обороны отразили мощный удар ВСУ по регионам России. По информации Минобороны, военнослужащие перехватили 327 украинских беспилотников.

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