Стало известно о боестолкновении с ВСУ в Черном море

Минобороны: Флот России уничтожил безэкипажный катер ВСУ в Черном море

Российские военнослужащие уничтожили безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черном море. Об этом журналистам сообщило Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что катер был уничтожен в северо-восточной части Черного моря.

Об еще одном боестолкновении с ВСУ в Черном море Минобороны сообщало 1 июля. Тогда российские военные уничтожили два безэкипажных украинских катера.

В ночь на 2 июля системы противовоздушной обороны отразили мощный удар ВСУ по регионам России. По информации Минобороны, военнослужащие перехватили 327 украинских беспилотников.