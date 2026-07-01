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12:32, 1 июля 2026Россия

В Минобороны сообщили о боестолкновении с ВСУ в Черном море

Минобороны: Флот России уничтожил два катера ВСУ в Черном море
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ / РИА Новости

Флот России уничтожил два безэкипажных катера Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черном море. Об этом боестолкновении сообщили журналистам в Минобороны.

По данным ведомства, российские военнослужащие поразили катера в центральной части Черного моря.

Ранее силы Черноморского флота уничтожили еще один безэкипажный катер ВСУ в Черном море. До этого, в мае, дроноводы ударили по направлявшемуся к Крыму украинскому судну. По информации Минобороны, катер вышел из Одессы, его обнаружили в районе острова Змеиный.

В ночь с 30 июня на 1 июля Украина совершила масштабную атаку на российские регионы. В Минобороны сообщили, что силы противовоздушной обороны сбили над территориями страны 179 дронов ВСУ.

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