Стало известно о местонахождении подозреваемого в покушении на Ермолаева

BFMTV: Подозреваемый в покушении на Ермолаева находится в Европе

Следователи установили местонахождение подозреваемого в покушении на украинского олигарха Вадима Ермолаева, который получил тяжелые ранения в результате взрыва в Монако. Предполагаемый исполнитель находится в одной из европейских стран, однако речь идет не о Франции и не о Монако, сообщает BFMTV.

«Он обнаружен в одной из европейских стран, это не Монако и не Франция. По запросу судебных властей Монако активированы меры международного сотрудничества», — сказано в сообщении.

При этом, по данным BFMTV, следствие в качестве основных версий произошедшего рассматривает возможную причастность организованной преступности или иностранное вмешательство.

Также телеканал подтвердил информацию газеты Le Figaro о том, что предполагаемым исполнителем покушения является женщина, которая может использовать маскировку, чтобы выглядеть как мужчина.

Взрыв у подъезда жилого дома в Монако, в результате которого пострадал сам Ермолаев, а также его супруга и сын, произошел 30 июня. На записи камер наблюдения попал подозреваемый — он оставил на месте преступления рюкзак, после чего скрылся.