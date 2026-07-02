Стало известно о планах Украины предложить Польше героя для нацпантеона

Wiadomości: Украина хочет предложить включить в нацпантеон приемлемую для Польши фигуру

Украина хочет предложить включить в национальный пантеон приемлемую для Польши фигуру. Об этом сообщает Wiadomości.

Такой фигурой может стать украинский генерал Марк Безручко, дивизия которого в 1920 году выступала союзником Польши и вела совместные боевые действия против частей Рабоче-крестьянской Красной армии.

Ожидается, что компромисс по включению Безручко в нацпантеон предложит глава МИД Украины Андрей Сибига в ходе визита в Польшу.

1 июля Верховная Рада Украины приняла закон о создании украинского национального пантеона.

Пресс-секретарь президента Польши Рафал Лескевич заявил, что создание национального пантеона на Украине, чествующего лидеров Украинской повстанческой армии (УПА; признана экстремистской и запрещена в России), является очередной эскалацией в отношениях Киева и Варшавы.