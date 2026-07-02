Стало известно о пострадавших при ударе ВСУ по автобусу из Белоруссии в российском регионе

Mash: Два человека пострадали при атаке дрона ВСУ по автобусу из Белоруссии под Брянском

Два человека пострадали при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автобусу из Белоруссии в Брянской области. Об этом пишет Mash в Telegram.

Как стало известно, в транспортном средстве находились 12 пассажиров и 2 водителя. Кто из них пострадал, не уточняется.

Беспилотник ВСУ атаковал автобус, следовавший по маршруту Минск — Анапа, днем 2 июля на таможенном переходе «Красный камень». Власти информацию о произошедшем не комментировали. В данный момент переход закрыт, в результате чего образовалась пробка.

Это уже не первая атака беспилотника на автобус из Белоруссии под Брянском за последние две недели. Так, 17 июня дрон ударил по автобусу с детской футбольной командой, которая ехала через приграничный регион на отдых из Гомеля в Геленджик. Пострадали восемь человек, среди которых шесть детей. Жертвой атаки стала беременная жена тренера команды, которая сопровождала школьников. Украина отказалась признавать вину за удар.