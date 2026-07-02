Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:39, 2 июля 2026Россия

Стало известно о пострадавших при ударе ВСУ по автобусу из Белоруссии в российском регионе

Mash: Два человека пострадали при атаке дрона ВСУ по автобусу из Белоруссии под Брянском
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Два человека пострадали при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автобусу из Белоруссии в Брянской области. Об этом пишет Mash в Telegram.

Как стало известно, в транспортном средстве находились 12 пассажиров и 2 водителя. Кто из них пострадал, не уточняется.

Беспилотник ВСУ атаковал автобус, следовавший по маршруту Минск — Анапа, днем 2 июля на таможенном переходе «Красный камень». Власти информацию о произошедшем не комментировали. В данный момент переход закрыт, в результате чего образовалась пробка.

Это уже не первая атака беспилотника на автобус из Белоруссии под Брянском за последние две недели. Так, 17 июня дрон ударил по автобусу с детской футбольной командой, которая ехала через приграничный регион на отдых из Гомеля в Геленджик. Пострадали восемь человек, среди которых шесть детей. Жертвой атаки стала беременная жена тренера команды, которая сопровождала школьников. Украина отказалась признавать вину за удар.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Огромная разница в возможностях». Россия нанесла массированный удар по Киеву. Что о «ночи возмездия» пишут мировые СМИ?

    Появились подробности об ударе ВСУ по автобусу из Белоруссии в российском регионе

    На Крым обрушилась рекордная жара

    Прославившегося на митингах «господина полицейского» приговорили за избиение россиянина

    ПВО России сбила дальнобойную баллистическую ракету. Это мог быть украинский аналог «Искандера»

    В России ответили на слова советника президента Эстонии о помощи ВСУ в атаках на Петербург

    Россиянам назвали удешевляющие образ детали

    Усатый раскрыл «крышу» украинских мошенников

    Юрий Лоза отказался писать песни для зумеров

    Таксист спас россиянку от киберпреступников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok