Трамп почтил память исполнителя хита Y.M.C.A.

Дональд Трамп назвал солиста Village People Виктора Уиллиса веселым парнем

Президент США Дональд Трамп почтил память одного из основателей культовой американской диско-группы Village People Виктора Уиллиса. Пост о музыканте он разместил на личной странице в соцсети Truth Social.

«Он был отличным и веселым парнем, которому нравилось, что я использую песню его группы на своих митингах», — заявил американский лидер и выразил соболезнования родным и коллегам артиста.

Трамп подчеркнул, что с его помощью хит Y.M.C.A. снова стал популярным. Он также пообещал, что о Викторе будут вспоминать каждый раз, когда будет играть эта «отличная, воодушевляющая песня».

Виктора Уиллиса не стало 30 июня после непродолжительной болезни. На следующий день музыканту исполнилось бы 75 лет.

В 2020 году артист признавался, что просил Трампа не использовать его песню на митингах, но позже Village People выступила на инаугурации президента. В декабре 2025-го президент станцевал под живое исполнение любимой песни Y.M.C.A. Участники музыкальной группы вышли на сцену в костюмах индейца, полицейского, ковбоя, строителя и солдата.