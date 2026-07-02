Звезда ТНТ рассказал о проблемах с концертами у российских комиков

Звезда ТНТ Чебатков заявил, что многим комикам в России стало труднее собирать залы

Звезда шоу Stand Up на канале ТНТ Евгений Чебатков заявил, что многим комикам в России стало сложнее собирать залы. О проблемах с концертами у коллег он рассказал в интервью Forbes.

«Многие [комики] говорят, что стало труднее собирать зрителей на концерты — это я слышу очень часто», — сообщил Чебатков.

Он предположил, что это может быть связано с экономической ситуацией в стране. Другой возможной причиной комик назвал падение интереса людей к стендапу.

Ранее участник шоу Stand Up на ТНТ, комик Валентин Сидоров оценил юмор в программах «Аншлаг» и «Кривое зеркало». Он назвал эти передачи крутыми и призвал учиться у них.