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18:22, 2 июля 2026Экономика

ЦБ понизил курсы доллара и евро

Официальный курс доллара в России снизился на 30 копеек
Вячеслав Агапов

Фото: Rabanser / Shutterstock / Fotodom

Центральный банк России (ЦБ РФ) понизил официальные курсы зарубежных валют на пятницу, 3 июля. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Официальный курс доллара США на пятницу составит 77,93 рубля. За минувшие сутки его стоимость опустилась почти на 30 копеек. Днем ранее ЦБ устанавливал курс на уровне 78,26 рубля.

Европейская валюта подешевела на 47 копеек. Стоимость евро снизилась с 89,17 до 88,7 рубля.

Также пересмотрели и цену китайского юаня. Официальный курс на пятницу уменьшился с 11,48 до 11,47 рубля.

На сессии «Валютный курс: формула равновесия» Финансового конгресса Банка России советник по экономике Волго-Вятского главного управления регулятора Андрей Шульгин констатировал, что примерно половина динамики курса рубля в последние годы остается необъяснимой с точки зрения российских экономических моделей. Проблемы возникают из-за так называемых шоков неэффективности, то есть ситуаций, когда участники рынка действуют в соответствии с собственными изменившимися ожиданиями, а не фундаментальными показателями.

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