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16:31, 2 июля 2026Путешествия

Туристка устроила дебош в отеле на Бали, была закована в наручники и попала на видео

Туристка устроила пьяный дебош в отеле на Бали, накричала на гостей и попала на видео
Елизавета Гринберг (редактор)

Туристка устроила пьяный дебош в отеле на индонезийском острове Бали, была закована в наручники и попала на видео. Кадры и подробности публикует Daily Mail.

Уточняется, что 55-летняя Белл Алекс Эндра Линдси из Австралии отдыхала в отеле Casa Dasa в Легиане, на западном побережье Бали. В гостинице она устроила пьяный дебош, в ходе которого накричала на других гостей и персонал. Руководство отеля вызвало полицию в ходе продолжающейся ссоры.

На кадрах, которые появились в распоряжении издания, видно, как правоохранители надевают на туристку наручники, пока она яростно кричит на них. «Прекрати снимать меня сейчас же», — говорит она. Затем иностранку доставили в больницу.

Ранее женщина оставила раны на голове туриста и обокрала его на 200 тысяч рублей на Бали после отдыха в ночном клубе. Мужчина уверен, что она подсыпала что-то в его коктейль, после чего ударила его по голове и вывела из заведения.

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