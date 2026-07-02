Разработаны водолазные костюмы для тараканов

В Сингапуре ученые разработали водолазные костюмы для поисковых тараканов-киборгов

Сингапурские ученые разработали костюмы, позволяющие мадагаскарским тараканам находиться под водой до трех часов. Об этом сообщает New York Post.

Ведущий автор исследования — Хиротака Сато — объяснил, что тараканов можно использовать в поисково-спасательных операциях. Насекомыми можно управлять дистанционно, вживив в их органы чувств электроды. Такие тараканы-киборги способны помогать в зонах стихийных бедствий, например, искать жертв под завалами.

В исследовании, опубликованном в научном журнале Nature Communications, Сато решил разработать для тараканов водолазные костюмы, чтобы расширить их возможности. Он распечатал их на 3D-принтере. Такой костюм вырабатывает кислород и подает его в дыхальца насекомого.

«Конечная цель — [вывести эту технологию] в космос, — рассказал Сато. — Это своего рода шаг, большой шаг к созданию скафандров для киборгов-насекомых. Например, для исследования поверхности Марса». Его команда продолжает эксперименты в этом направлении.

Ранее сообщалось, что документалист Брайан Доббс опубликовал снимки трехгранной структуры на Марсе, сопоставимой по размерам с Великой пирамидой в Египте. Исследователь Марса Джордж Хаас полагает, что симметричность пирамиды свидетельствует о высокой вероятности ее искусственного происхождения.

