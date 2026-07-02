Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:10, 2 июля 2026Из жизни

Разработаны водолазные костюмы для тараканов

В Сингапуре ученые разработали водолазные костюмы для поисковых тараканов-киборгов
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: NTU

Сингапурские ученые разработали костюмы, позволяющие мадагаскарским тараканам находиться под водой до трех часов. Об этом сообщает New York Post.

Ведущий автор исследования — Хиротака Сато — объяснил, что тараканов можно использовать в поисково-спасательных операциях. Насекомыми можно управлять дистанционно, вживив в их органы чувств электроды. Такие тараканы-киборги способны помогать в зонах стихийных бедствий, например, искать жертв под завалами.

В исследовании, опубликованном в научном журнале Nature Communications, Сато решил разработать для тараканов водолазные костюмы, чтобы расширить их возможности. Он распечатал их на 3D-принтере. Такой костюм вырабатывает кислород и подает его в дыхальца насекомого.

Материалы по теме:
Граф и инопланетяне. Как ирландский аристократ уличил власти в замалчивании контактов с НЛО и стал звездой уфологии
Граф и инопланетяне.Как ирландский аристократ уличил власти в замалчивании контактов с НЛО и стал звездой уфологии
10 мая 2022
«Марс явно непригоден для жизни» Как в СССР строили марсианскую ракету и почему ее создатель скрывал свое прошлое
«Марс явно непригоден для жизни»Как в СССР строили марсианскую ракету и почему ее создатель скрывал свое прошлое
9 июля 2024

«Конечная цель — [вывести эту технологию] в космос, — рассказал Сато. — Это своего рода шаг, большой шаг к созданию скафандров для киборгов-насекомых. Например, для исследования поверхности Марса». Его команда продолжает эксперименты в этом направлении.

Ранее сообщалось, что документалист Брайан Доббс опубликовал снимки трехгранной структуры на Марсе, сопоставимой по размерам с Великой пирамидой в Египте. Исследователь Марса Джордж Хаас полагает, что симметричность пирамиды свидетельствует о высокой вероятности ее искусственного происхождения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия обрушила на Украину один из самых мощных ударов за время СВО. Зеленский выступил с заявлением

    Танец сельских школьников взорвал соцсети и покорил всю Россию

    Россиянки полюбили путешествовать в одиночку

    Трое мужчин получили до 12,5 года колонии за добытого в российском охотхозяйстве лося

    В России ответили на слова эстонского чиновника о помощи при ударах ВСУ по Петербургу

    Саудовская Аравия резко увеличила экспорт нефти

    Чеченский блогер купил Bugatti в розыске и выдал за машину Криштиану Роналду

    Тысячи бабочек превратились в белое облако на Алтае

    Популярность Windows 11 перестала расти

    В парламенте Великобритании пожелали запретить «Машу и Медведя» за пропаганду СССР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok