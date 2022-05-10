00:30, 20 марта 2026

Загадочная пирамида на Марсе спровоцировала новую дискуссию о внеземных цивилизациях

Олег Парамонов
Фото: NASA

Документалист Брайан Доббс опубликовал в социальной сети X снимки трехгранной структуры на Марсе, сопоставимой по размерам с Великой пирамидой в Египте, и спровоцировал новую дискуссию о внеземных цивилизациях. Об этом пишет издание New York Post.

Аномалию впервые обнаружил в 2001 году исследователь НАСА Кит Лейни. С 2001 по 2016 год загадочный объект фиксировался четыре раза. «Если бы подобное нашли на Земле, там уже вовсю велись бы раскопки», — заявил Лейни.

Исследователь Марса Джордж Хаас полагает, что симметричность пирамиды свидетельствует о высокой вероятности ее искусственного происхождения. Марсианские пирамиды также упоминаются в рассекреченных документах ЦРУ о проекте «Звездные врата», в рамках которого исследовали возможные военные и разведывательные применения паранормальных способностей.

Доббс признал, что находка не доказывает существование жизни на Марсе, но выразил недоумение, почему ее искусственное происхождение до сих пор никто не проверил. «Какой геологический процесс создает подобную структуру? — вопрошает он в видео на YouTube. — Это же явная аномалия. Поразительно, что кто-то видит ее и говорит себе, что в ней нет ничего особенного».

Ранее сообщалось, что один из камней, сфотографированных марсоходом Perseverance, оказался похож на человеческую голову. У него можно было различить подобие носа, рта, подбородка, бровей и другие «черты лица».

