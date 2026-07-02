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20:42, 2 июля 2026Интернет и СМИ

Уехавший из России стендап-комик раскритиковал улицу красных фонарей

Комик Белый заявил, что ему не понравилось в квартале красных фонарей в Амстердаме
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Raisa Kanareva / Shutterstock / Fotodom

Стендап-комик Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), уехавший из России в Европу, раскритиковал квартал красных фонарей в Амстердаме. О том, чем ему не понравился этот район, юморист рассказал в видео, доступном на YouTube.

«Я ходил по улице красных фонарей, и мне никуда не хотелось. Там в этих кабинках, в которых женщины стоят... Я был два года назад, по-моему, половина из них уже умерла», — поиронизировал Белый.

Юморист также удивился тому, что в Амстердаме до сих пор востребованы подобные заведения.

Ранее Белый высказался о возвращении в Россию. Он заявил, что не сможет приехать в страну из-за статуса иностранного агента.

До этого Белый обратил внимание на разницу европейцев и эмигрантов из СНГ. По его словам, жители западных стран меньше заинтересованы в карьерном росте, чем те, кто приехал из постсоветских стран.

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