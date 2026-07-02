Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:45, 2 июля 2026Бывший СССР

Усатый раскрыл «крышу» украинских мошенников

Усатый: Спецслужбы Молдавии причастны к курированию телефонных мошенников с Украины
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Aquarius Studio / Shutterstock / Fotodom

Спецслужбы Молдавии в лице Службы информации и безопасности (СИБ) причастны к курированию телефонных мошенников с Украины. Об этом заявил руководитель оппозиционной «Нашей партии» Ренато Усатый в эфире Jurnal TV.

По его словам, один из руководителей СИБ Сорин Жосан «крышевал» телефонных мошенников с Украины. Позже его уволили с целью «закрыть эту тему».

«Скажите, пожалуйста, информировали ли вы президента Республики Молдова и почему вы не вышли перед нами так, как выходили много раз, когда рассуждали по телевидению и на пресс-конференциях о борьбе с российским влиянием?» — задал риторический вопрос Усатый.

На последних в Молдавии парламентских выборах Ренато Усатый и его «Наша партия» получили 6,20 процента голосов избирателей. В 2024 году он показал видео от представившихся бойцами ЧВК «Вагнер» людей, где те угрожали политику распрaвой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Огромная разница в возможностях». Россия нанесла массированный удар по Киеву. Что о «ночи возмездия» пишут мировые СМИ?

    «Биологическая мать» попыталась обмануть сына российского чиновника

    Пользу постоянной перезагрузки смартфона оценили

    Стало известно о повторной атаке ВСУ в районе удара по автобусу из Белоруссии под Брянском

    В Банке России признали необъяснимость курса рубля

    Власти раскрыли подробности об атаке ВСУ на автобус из Белоруссии под Брянском

    Россияне чаще других арендовывали роскошные яхты за сотни тысяч рублей в Турции

    Ставки по вкладам в российских банках упали еще сильнее

    30 лет пролежавшего на Эвересте альпиниста опознали благодаря ДНК-тесту

    Названы причины укрепления рубля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok