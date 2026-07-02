Усатый: Спецслужбы Молдавии причастны к курированию телефонных мошенников с Украины

Спецслужбы Молдавии в лице Службы информации и безопасности (СИБ) причастны к курированию телефонных мошенников с Украины. Об этом заявил руководитель оппозиционной «Нашей партии» Ренато Усатый в эфире Jurnal TV.

По его словам, один из руководителей СИБ Сорин Жосан «крышевал» телефонных мошенников с Украины. Позже его уволили с целью «закрыть эту тему».

«Скажите, пожалуйста, информировали ли вы президента Республики Молдова и почему вы не вышли перед нами так, как выходили много раз, когда рассуждали по телевидению и на пресс-конференциях о борьбе с российским влиянием?» — задал риторический вопрос Усатый.

На последних в Молдавии парламентских выборах Ренато Усатый и его «Наша партия» получили 6,20 процента голосов избирателей. В 2024 году он показал видео от представившихся бойцами ЧВК «Вагнер» людей, где те угрожали политику распрaвой.