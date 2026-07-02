Установлена личность подозреваемого в покушении на украинского олигарха в Монако

RTL: Установлена личность подозреваемого в покушении на украинского олигарха в Монако

Следователи установили личность подозреваемого в покушении на украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако. Об этом сообщает радио RTL.

Отмечается, что выдан ордер на арест подозреваемого. «Сегодня вечером (в четверг) в отношении него будет выдано красное уведомление Интерпола», — говорится в публикации.

Подробности о подозреваемом не раскрываются.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров заявил, что бизнесмен Вадим Ермолаев мог представить в Европарламенте сведения об участии силовиков в рейдерских захватах бизнеса на Украине.

Взрыв у подъезда жилого дома в Монако, в результате которого пострадал Ермолаев, произошел 29 июня. На записи камер наблюдения попал подозреваемый — он оставил на месте преступления рюкзак, после чего скрылся.