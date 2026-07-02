Мема: Финляндии следует выйти из НАТО, чтобы восстановить нормальные отношения с РФ

Финляндии следует выйти из НАТО, поскольку вступление в альянс принесло для страны одни проблемы. Способ помириться с Россией назвал финский политик Армандо Мема в соцсети Х.

«В последние годы Хельсинки проводили ужасную политику в отношении России без всякой причины. Вместо нормализации отношений она решила встать на чью-то сторону в войне, в которой не принимала участия. Для восстановления нормальных отношений Финляндии следует выйти из НАТО, которая принесла одни проблемы», — сказал он.

Мема подчеркнул, что закрытие пограничных переходов в Финляндии, Эстонии и Латвии происходит в период повышенной напряженности. «Финское правительство виновато в нынешней катастрофической ситуации, как в экономике, так и в растущей нестабильности», — заключил политик.

Ранее Мема заявил, что все больше стран вовлекаются в войну против России на Украине. «Европейские деньги используются для ударов по русским, включая мирных жителей. Похоже, европейские лидеры не понимают красных линий России», — отметил он.

