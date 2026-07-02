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13:10, 2 июля 2026Авто

В Казахстане перешли к радикальным мерам в отношении самокатчиков

Полиция Абайской области предупредила об ужесточении требований к аренде электросамокатов
Марина Аверкина
СюжетОСАГО

Фото: Andriy Bilous / Shutterstock / Fotodom  

Полиция Абайской области Казахстана перешла к радикальным мерам в отношении самокатчиков. С 1 июля 2026 года в регионе ужесточились требования к аренде электросамокатов с целью усиления безопасности на дорогах и повышения дисциплины пользователей кикшеринга, сообщает сайт Департамента полиции области Абай.

Теперь каждый арендный самокат получит уникальный регистрационный номер. Это позволит фиксировать нарушения с помощью камер видеонаблюдения. Кроме того, для каждого водителя станет обязательным страховой полис — он обеспечит социальную и правовую защиту при возможных дорожных происшествиях.

Компании, предоставляющие кикшеринг-услуги, теперь будут обязаны контролировать техническую исправность предоставляемого транспорта, автоматически ограничивать его скорость, отслеживать маршруты передвижения и не допускать оставления самокатов в неразрешенных местах. Сервисы обяжут собирать данные о клиентах и передавать их в органы внутренних дел. Эта система превратит прокат в цифровой инструмент поддержания общественного порядка.

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По правилам движения при наличии велосипедной дорожки или велополосы электросамокат обязан ехать только по ним. При отсутствии инфраструктуры разрешено двигаться по правому краю проезжей части или по обочине. На тротуарах и пешеходных дорожках скорость ограничена шестью километрами в час. Но это не все новшества.

С 25 августа движение электросамокатов по тротуарам и пешеходным дорожкам будет полностью запрещено. Меняются и правила передвижения по обочине. Теперь здесь смогут ездить только лица старше 18 лет, имеющие водительское удостоверение любой категории и использующие защитный шлем.

Остались без изменения существующие запреты. Как и прежде, на электросамокате нельзя перевозить пассажиров или грузы, а также запрещено пересекать пешеходный переход, не спешиваясь, и выезжать на дорогу в темное время суток без светоотражающих элементов.

Ранее стало известно, что в ряде регионов России владельцы китайских машин отказываются оформлять полисы ОСАГО. Доля таких автомобилистов местами достигает 50 процентов.

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