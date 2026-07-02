В Казахстане перешли к радикальным мерам в отношении самокатчиков

Полиция Абайской области предупредила об ужесточении требований к аренде электросамокатов

Полиция Абайской области Казахстана перешла к радикальным мерам в отношении самокатчиков. С 1 июля 2026 года в регионе ужесточились требования к аренде электросамокатов с целью усиления безопасности на дорогах и повышения дисциплины пользователей кикшеринга, сообщает сайт Департамента полиции области Абай.

Теперь каждый арендный самокат получит уникальный регистрационный номер. Это позволит фиксировать нарушения с помощью камер видеонаблюдения. Кроме того, для каждого водителя станет обязательным страховой полис — он обеспечит социальную и правовую защиту при возможных дорожных происшествиях.

Компании, предоставляющие кикшеринг-услуги, теперь будут обязаны контролировать техническую исправность предоставляемого транспорта, автоматически ограничивать его скорость, отслеживать маршруты передвижения и не допускать оставления самокатов в неразрешенных местах. Сервисы обяжут собирать данные о клиентах и передавать их в органы внутренних дел. Эта система превратит прокат в цифровой инструмент поддержания общественного порядка.

По правилам движения при наличии велосипедной дорожки или велополосы электросамокат обязан ехать только по ним. При отсутствии инфраструктуры разрешено двигаться по правому краю проезжей части или по обочине. На тротуарах и пешеходных дорожках скорость ограничена шестью километрами в час. Но это не все новшества.

С 25 августа движение электросамокатов по тротуарам и пешеходным дорожкам будет полностью запрещено. Меняются и правила передвижения по обочине. Теперь здесь смогут ездить только лица старше 18 лет, имеющие водительское удостоверение любой категории и использующие защитный шлем.

Остались без изменения существующие запреты. Как и прежде, на электросамокате нельзя перевозить пассажиров или грузы, а также запрещено пересекать пешеходный переход, не спешиваясь, и выезжать на дорогу в темное время суток без светоотражающих элементов.

Ранее стало известно, что в ряде регионов России владельцы китайских машин отказываются оформлять полисы ОСАГО. Доля таких автомобилистов местами достигает 50 процентов.